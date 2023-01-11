【大行報告】大和削吉利目標價至11.5元、評級降至「持有」　須等待更好的買入點

▲ 大和削吉利目標價至11.5元、評級降至「持有」 須等待更好的買入點

大和下調吉利目標價及評級，目標價由12元下調至11.5元，評級由「買入」下調至「持有」。大和指，吉利股價在中國重啟及汽車政策支持預期下，自10月起已升37%，認為須等待更好的買入點，而且，基於新能源汽車銷量佔比增加，以及今年市場競爭激烈，大和下調吉利今明兩年盈利預測1%至5%。

吉利今年將更聚焦於新能源車的發展。大和表示，吉利今年目標推出10款新型號，其中包括9款新能源車。雖然吉利的新能源汽車轉型有利於長期競爭力的發展，但短期毛利率可能受到影響，因為新能源車款的毛利率較內燃機（ICE）車款低。

同時，大和預計新能源汽車市場激烈將在今年加劇，因為代工廠商分配更多資源到未來推出的多款新能源車，該行維持吉利今年銷量預測為158萬輛，包括52.5萬輛新能源車，意味按年升約67%。

政策方面，大和指，中國政策可能會優先放在新能車領域，若要支持汽車消費及地方經濟，或會增加新能源車配額。市場預期當局今年會移除汽車購買限制，該行認為不會全面解除，因為交通擠塞嚴重以及出現巨大的積壓需求。

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編輯：袁諾曦