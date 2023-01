馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞

美國電動車Tesla多年來位居行業龍頭,其中一大賣點是先進自動駕駛功能。創辦人馬斯克日前暗示,可能容許車主解除Tesla自動駕駛時的警示。其後美國媒體便曝光,一宗與Tesla自動駕駛相關的多車車禍。

馬斯克(Elon Musk)去年底曾發文,暗示Tesla在1月更新後,或允許曾在全自動模式下駕駛超過1.6萬公里的司機,能解除有關模式會強制顯示的「緊握軚盤」警示。警示提醒司機保持雙手控制軚盤,確保他們留心路況。

美國媒體《The Intercept》周三(11日)報稱,在馬斯克去年感恩節後宣布北美啟用全自動駕駛功能當日,三藩市便發生一宗Tesla引起的8車連環相撞,導致兩名兒童在內9人受傷的車禍。

《The Intercept》根據加州公共紀錄法,獲取去年感恩節翌日在三藩市大橋發生的車禍事故報告及影片。片中可見,一輛Tesla Model S突然在路中心停下,導致後方車輛閃避不及,引致8車相撞車禍。

報告指Tesla車主聲稱其時正處於全新的全自動駕駛模式,車輛打起左方向燈時亦突然同步收油,正好與旁邊車道的來車相撞。

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



