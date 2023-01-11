馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞

美國電動車Tesla多年來位居行業龍頭，其中一大賣點是先進自動駕駛功能。創辦人馬斯克日前暗示，可能容許車主解除Tesla自動駕駛時的警示。其後美國媒體便曝光，一宗與Tesla自動駕駛相關的多車車禍。

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馬斯克（Elon Musk）去年底曾發文，暗示Tesla在1月更新後，或允許曾在全自動模式下駕駛超過1.6萬公里的司機，能解除有關模式會強制顯示的「緊握軚盤」警示。警示提醒司機保持雙手控制軚盤，確保他們留心路況。

美國媒體《The Intercept》周三（11日）報稱，在馬斯克去年感恩節後宣布北美啟用全自動駕駛功能當日，三藩市便發生一宗Tesla引起的8車連環相撞，導致兩名兒童在內9人受傷的車禍。

《The Intercept》根據加州公共紀錄法，獲取去年感恩節翌日在三藩市大橋發生的車禍事故報告及影片。片中可見，一輛Tesla Model S突然在路中心停下，導致後方車輛閃避不及，引致8車相撞車禍。

報告指Tesla車主聲稱其時正處於全新的全自動駕駛模式，車輛打起左方向燈時亦突然同步收油，正好與旁邊車道的來車相撞。

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I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



Full story: https://t.co/LaEvX9TzxW pic.twitter.com/i75jSh2UpN — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) January 10, 2023

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美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA）表明，已就事件展開調查。根據局方數據，2021年7月至2022年6月間，美國共發生Tesla自動駕駛功能相關車禍。

華盛頓郵報亦報稱，近月愈來愈多Tesla車主投訴，車輛突然無故在高速行駛煞車，NHTSA在最近3個月內接獲逾百宗同類正式投訴。

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責任編輯：吳漢培