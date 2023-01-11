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【金球獎2023】主持自嘲被選中原因 「因為我係黑人」

環球社會熱點 15:35 2023/01/11

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金球獎去年因大會陷入性騷擾及種族歧視風波而遭抵制，導致去年頒獎典禮無名人出席。今年金球獎恢復星光熠熠，主持人則請來美國非裔喜劇演員卡邁克爾。他直言自己能被選中擔任主持，是因為他是黑人。

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2023年金球獎頒獎典禮於美國時間周二（10日）夜晚舉行，卡邁克爾（Jerrod Carmichael）在開場白中直言不諱地表示，「能夠擔任主持因為自己是黑人」（I’m here because I’m black）。

2023年金球獎部分得獎名單

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卡邁克爾繼續指，去年金球獎未有播出頒獎典禮，是因為主辦單位荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association，簡稱HFPA）的問題。他指自己不會形容HFPA是一個具有種族主義的組織，但在引發BLM運動的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡前，組織未有一個非裔成員。

威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累 【下一頁】

卡邁克爾亦透露，在接到製片人電話邀請他主持節目時，他正在家中喝茶。他開玩笑地形容情景，上一分鐘還在家中飲杯薄荷茶，下一分鐘就被邀請加入一個四面楚歌的白人組織，成為當中的黑人成員。他亦祝賀其餘6名，新加入HFPA投票委員會的非裔成員。

金球獎主辦方去年取消播出頒獎典禮，並發表聲明承認HFPA需要有意義的改革。HFPA主席Helen Hoehne去年12月發表聲明指，卡邁克爾的喜劇才華能令觀眾感到興奮與喜悅，同時亦能引人深省，對於現今的時代非常重要，是金球獎節目所需要的人才。

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責任編輯：李俊儀

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