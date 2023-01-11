加拿大開放國際體驗計劃 歡迎青年工作假期

加拿大目前有過百萬職位空缺，正積極引進外來勞動力填補缺口。加拿大宣布開放新一年度的國際體驗計劃，歡迎大量青年到加拿大工作假期。

法國擬退休年齡升至64歲 工會將罷工抗議 【下一頁】

加拿大周二（10日）宣布，正式啟動本年度國際體驗計劃（IEC）。當局已向登記參與計劃的海外青年發出邀請，今年將有多達9萬名青年人通過IEC計劃前往加拿大以旅行目的工作。

IEC計劃於12月開放登記，通常在秋天截止。當局這項計劃容許來自36個國家及地區（涵蓋本港）、年齡介乎18 至35歲的青年，申請前往加拿大工作和旅行兩年。

IEC計劃共設有三類參與類別：

工作假期

工作假期適用於欠缺工作機會、希望在多個地點為多名僱主臨時工作賺錢支付旅費的青年，他們會獲發開放式工作許可證。

國際實習

申請者需為大專院校註冊學生，並獲得在加拿大工作實習的邀請。他們逗留加拿大期間只能在同一地點為同一僱主工作，會獲發特定僱主工作許可證。

實習工作必需與研究領域直接相關，薪金水平也必須遵守所在地區的勞動法。

青年專才

申請者需在加拿大獲得有助其職業發展的工作機會，職業必須為國家職業分類 (NOC)當中的0類、A類或B類。

他們只能在同一地點為同一僱主工作，會獲發特定僱主工作許可證。

馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統 【下一頁】

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）表示，政府支持海外青年在加拿大工作及旅行，也有效協助僱主尋覓所需工人。

另外，加拿大通過讓青年獲得國際旅行及工作經驗的同時，也正强化加拿大經濟，為所有參與者創造雙贏解決方案。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲