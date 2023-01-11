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【2023前瞻】阿里巴巴達摩院10大科技預測　料生成式AI將更普及

科技 14:11 2023/01/11

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阿里巴巴達摩院認為，雙引擎智能決策將更廣泛地應用於不同場景，包括大規模實時電力調度、港口吞吐等特定領域中發揮作用。（阿里巴巴達摩院）

科技在創新和產業應用的角色愈趨重要， 並正重塑不同行業的未來。阿里巴巴達摩院發布2023年度十大科技趨勢預測，指出「生成式AI」（人工智能）將成為更普及的科技，大大提高內容創作的豐富度、創造性和效率。

達摩院分析了過去三年的公開論文和專利申請，並訪問了全球近 100名科研工作者、企業家及工程師，綜合了以下 2023年前沿科技趨勢預測，並預計這些技術將加速突破，並於經濟和社會方面對各核心行業產生積極影響：

1. 生成式AI

生成式AI是利用現有文本、圖像或音頻文件創建新內容的技術。目前生成式AI通常被用來生成產品原型及初稿，應用場景涵蓋遊戲、廣告、平面設計等。但隨著技術的進步與成本的降低，達摩院預料生成式AI 將成為一項普惠科技，並在交互能力、安全性和智能化方面獲得顯著進展，輔助人類完成各種創造性工作。

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2. 雙引擎智能決策

基於運籌學的經典決策優化存在不少局限，例如對不確定性問題處理不夠好、大規模求解響應速度不夠快等。學術界和產業界開始探索引入機器學習，運用雙引擎新型智能決策體系，完全互補以提升決策速度和質量。

達摩院認為，未來這項技術將更廣泛地應用於不同場景，在大規模實時電力調度、港口吞吐、機場停機安排、製造工藝等特定領域，為不同企業位處不同地域的機構推進全局實時動態資源配置優化。

雲原生安全通用化  構建更安全防護體系

3.  雲原生安全

雲原生安全不僅實現雲基礎設施的原生安全能力，亦借助雲原生技術提升安全服務。安全技術與雲計算正實現前所未有的緊密結合。應用科技的發展由「容器化部署」、「微服務化轉型」走向「無服務器化」，安全服務也隨著這一發展趨勢邁向原生化、精細化、平台化和智能化。

達摩院預計，未來三到五年，雲原生安全將變得更加通用，更易應用於多雲架構，幫助客戶構建覆蓋混合架構、全鏈路、動態精準的安全防護體系。
 
4. 多模態預訓練大模型

多模態預訓練大模型正發展成為人工智能系統的新範式及基礎設施。這些模型可以從不同的模態中獲取知識，並基於統一的表示學習框架呈現知識。未來大模型作為圖像、文本、音頻人工智能系統基礎設施，將朝着推理、答問、總結、創作的認知智能方向演進。

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5. 軟硬融合雲計算體系架構

以雲基礎設施處理器（CIPU）為中心的全新架構將成為雲計算的演進方向，通過軟件定義、硬件加速，在保持雲端應用開發的高彈性和敏捷性的同時，帶來雲端應用的全面加速。在此基礎上，CIPU將成為下一代雲計算的標準，給核心軟件研發和專用芯片設計帶來新的發展機遇。

可預期網絡   提供高性能網絡服務

6. 端網融合的可預期網絡

可預期網絡（Predictable Fabric）是由雲計算不斷進步而驅動的、伺服器端側和網絡協同的高性能網絡互聯系統，旨在提供高性能的網絡服務。

透過雲定義的協議、軟件、芯片、硬件、架構、平台的全棧創新，達摩院預期網絡將顛覆目前基於傳統互聯網TCP（傳輸控制協定）的技術體系，成為下一代數據中心網絡的核心，亦將加速可預期網絡從數據中心網絡到廣域雲骨幹網的應用。
 
7. 計算光學成像

計算光學成像是一門新興的跨學科技術，它結合數學模型和信號處理能力，深度分析光場信息，突破傳統光學成像極限。計算光學成像目前已於手機攝像、醫療、無人駕駛等領域開始規模化應用。未來，計算光學成像有望進一步顛覆傳統成像體系，帶來更具創造力和想像力的應用，如無透鏡成像、非視域成像等。

重塑芯片產業格局

8. 芯粒

芯粒將傳統的SoC（系统级芯片）分解為多個芯片模塊，將這些芯粒分開製備後再通過互聯封裝形成一個完整芯片。芯粒的互聯標準將逐漸統一，加速芯粒的產業化。在先進封裝技術的推動下，芯粒或將重構集成電路的研發流程，重塑芯片產業格局。

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9. 存算一體芯片

存算一體將計算單元與存儲單元集成在同一芯片上，在實現數據存儲的同時直接進行計算。達摩院推測，存算一體芯片將用於更強大的應用程式，例如雲端推理等高算力場景。它將推動傳統的計算架構演進至以數據為中心的架構，並對雲計算、人工智能、物聯網等產業發展帶來積極影響。

10. 大規模城市數字孿生

城市數字孿生已成為城市精細化治理的新方法。目前，大規模城市數字孿生已在交通治理、災害防控、碳達峰與碳中和等應用場景取得較大進展。城市數字孿生在大規模應用的基礎上，將繼續向無人化及多維化演進。

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責任編輯：陳卓賢

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