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【AFF】日央行上原博人：預計今財年CPI將下降到2%以下　正研究定價行為變化會否成新常態

股市 13:56 2023/01/11

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【AFF】日本銀行副總幹事上原博人：預計今財年CPI將下降到2%以下

日本銀行副總幹事上原博人以視像形式出席貿發局金融論壇時表示，日本11月除新鮮食品外的所有項目的最新CPI通脹率增加到3.7%，這是40年來的最高值。這主要是由進口價格的上漲造成的，該行預計，2023財年的CPI通脹率將下降到2%以下。

他稱，由於進口價格上漲的影響，日本的物價已大升，儘管程度比其他國家的增長要小得多。這似乎突出了日本長期存在的「價格不可能上升」的問題，即是日本的商品價格隨着產出缺口呈現出周期性的波動，就像歐洲和美國的情況一樣。然而，服務價格不同歐洲和美國，在大流行期間幾乎沒有上升。

上原博人指，個別企業面臨汽車需求大幅下降的情況，即使小幅降價也不會導致那麽多需求增加，故保持價格不變一直是日本企業的最佳定價行為。但央行見許多公司最近轉嫁了成本的增加，央行需要研究定價行為的變化會否成為新常態。日本央行就貨幣政策目前繼續精神上的寬鬆，從而堅定支持經濟活動，以提高工資和實現價格目標。

上原博人提到，日本央行去年12月調升10年期國債孳息率目標範圍，由原先正負25個基點，擴至正負50個基點，同時通過增加國債的購買總量來實現2%的價格目標，這肯定不是走向退市的一步。

另外，上原博人表示，隨着日本人口下降，預計未來特別是在非大都市地區，以數碼科技作為提供金融服務的手段需求將愈來愈大。在企業家相關領域，技術的進步和技術趨勢的變化可能是迅速的。因此，當局有必要跟隨趨勢，並準備在未來出現需求時作出適當的反應。

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編輯：胡學能

日本央行 CPI 日本 經濟
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