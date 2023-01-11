【前首富】身家曾超馬雲、前中國首富　漢能創始人李河君據報被公安帶走

▲ 【前首富】前中國首富李河君據報被公安帶走 傳與錦州銀行有關

據內媒報道，銷聲匿跡兩年多後，身家曾超越阿里巴巴 （09988） 馬雲的前中國首富、漢能控股集團創始人李河君，在去年12月下旬被錦州市公安局帶走，事件可能與錦州銀行有關。

報道引述漢能一前工作人員表示，李河君被警方帶走來協助調查，可能涉及 錦州銀行事件。該行此前披露招股書顯示，與漢能的資金關係規模總計逾94億元人民幣，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品，並承認附有信貸風險敞口淨額逾27億元人民幣。 此前，李河君被強制執行總金額超過8.7億人民幣。

漢能薄膜股價曾一度飈升

李河君身家2015年一度超越李家誠、馬雲等人，坐上首富寶座。當時，他旗下的漢能薄膜（當時上市編號：00566）從1.8元一路抽升，到當年3月5日衝至最高9.07元，此後其股價在7元左右波動。當年2月，李河君以1600億元人民幣身價，入選《2015胡潤全球富豪榜》中的中國首富。

不過，其後，漢能薄膜因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億元，李河君也因此從「首富」寶座上跌落。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。最終，停牌4年後，漢能薄膜在2019年6月退市。

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編輯：姚卓然