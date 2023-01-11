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【前首富】中國前首富李河君　據報被錦州市公安帶走

Hot Talk 13:44 2023/01/11

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【前首富】前中國首富李河君據報被公安帶走　傳與錦州銀行有關

據內媒報道，銷聲匿跡兩年多後，身家曾超越阿里巴巴 （09988） 馬雲的前中國首富、漢能控股集團創始人李河君，在去年12月下旬被錦州市公安局帶走協助調查，至今仍未放回，事件可能與當地銀行有關。報道引述漢能一前工作人員表示，李河君被警方帶走來協助調查，可能涉及錦州銀行事件。

錦州銀行 （00416） 招股書曾經披露，該行面臨一個特定最終集團借款人的相關風險（其業務及財務狀況面對負面的媒體報道），並指自2015年5月起，相關上市公司一直被證監會調查及截至最後實際可行日期，其股份被暫停買賣，導致質押予該行作擔保物的相關上市公司股份的價值，存在不確定因素。據內報媒道，該特定最終集團借款人為漢能。

錦州銀行招股書指，銀行十大單一借款人發放的貸款總額為94億元人民幣，分為受益權轉讓計劃、非保本型理財產品、保本型理財產品。招股書指，該行所承擔相關受益權轉讓計劃的信貸敞口約37億元人民幣。

另外，報道指李河君被強制執行總金額超過8.7億人民幣。

漢能薄膜股價曾一度飈升

李河君身家2015年一度超越李嘉誠、馬雲等人，坐上首富寶座。當時，他旗下的漢能薄膜（當時上市編號：00566）從1.8元一路抽升，到當年3月5日衝至最高9.07元，此後其股價在7元左右波動。當年2月，李河君以1600億元人民幣身家，登上《2015胡潤全球富豪榜》中的中國首富。

不過，其後，漢能薄膜因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億元，李河君也因此從「首富」寶座上跌落。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。最終，停牌4年後，漢能薄膜在2019年6月退市。

相關文章：

【前首富】漢能傳周轉困難延遲出糧　李河君：料11月可恢復正常發薪

【無現金私有化？】漢能通過從港股除牌 停牌4年小股東套現未見曙光

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編輯：姚卓然 

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