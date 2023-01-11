新西蘭禁籠養致雞蛋短缺 動物權益團體促勿養雞

新西蘭從今年1月1日起，正式實施禁止籠養雞隻法令。結果措施造成新西蘭雞蛋出現短缺，多間超市貨架空空如也。有新西蘭雞蛋生商估計，情況後需數月才能解決。但當地動物權益團體督促民眾，不要因此飼養雞隻。

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新西蘭政府於2012年承諾，將會禁止籠養雞隻，法令於2023年1月1日正式落實。籠養雞隻比例已由2012年時高達86%降至去年12月的10%，但新西蘭雞蛋仍然供不應求，新法落實後兩周，當地許多超市雞蛋貨架空空如也。

當地有雞蛋生產商表示，距離滿足市場需求仍需數十萬隻雞隻，短缺情況或需數月時間才能解決，多間超市亦實施限購。新西蘭最大網購平台Trade Me發言人James Ryan透露，與一周前相比，雞肉相關物品的線上拍賣和相關搜索量在一周內，激增77%達3.28萬次。

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情況令不少新西蘭人萌生自行飼養雞隻的念頭，惟新西蘭動物慈善機構SPCA敦促民眾，需要保持謹慎。SPCA主席Gabby Clezy承認，自行飼養雞隻看似是一個好主意，但除非能長期照顧，否則不要飼養。她強調，機構不希望看到遺棄情況，禽鳥能活長達10年或更長時間，但可能只會在頭兩三年產卵，無助解決雞蛋短缺情況。

新西蘭政府數據顯示，當地有390萬隻蛋雞，截至2022年6月，年度出口價值約為1,800萬新西蘭元（約8,969.7萬港元）。但新西蘭雞蛋生產商聯合會（Egg Producers Federation of New Zealand）網站報告指，當地雞蛋零售額逾2.86億新西蘭元（約14.25億港元）。

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責任編輯：李俊儀