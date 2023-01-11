【全球經濟】惠譽：香港經濟增長具上調空間　料中國GDP今年增長4.1%、短綫對消費活動審慎

▲ 圖左起為惠譽亞太區主權評級主管Thomas Rookmaaker、惠譽全球主權評級主管麥克名（James McCormack）、惠譽大中華區主權評級主管費安德（Andrew Fennell）

隨香港入境防疫政策移除，惠譽大中華區主權評級主管費安德（Andrew Fennell）表示，對香港經濟前景更加樂觀，因中國重啟，經濟活動的障礙已被消除，預期今年香港經濟增長2.2%，明年增3.5%，這可能具有上調空間。

他又指，地區的主權評級其一考量為地區的財政狀況，即使香港出現財政赤字，但財政儲備規模仍較其他地區突出，相信會為香港提供良好的緩衝。

短綫對消費活動動力審慎

對於中國，惠譽預期今年經濟增長為4.1%，但短綫對消費活動動力審慎，可能到3月兩會後表現較好。全球增長放緩已經掣肘外部需求，並預期今年中國樓市恐難大幅改善。

問及中國長期增長前景，費安德指，中國人口老化對經濟的長期潛在增長構成壓力。同時，過去基建投資高企，預期基建投資和整體投資未來可能會放緩。不過，未來中國在本土自主研發將更重要，以帶動生產力增長。該等因素將決定中國經濟增長前景。

受累經濟受嚴格防疫措施的影響，去年中國的財政表現急劇惡化。費安德認為，今年的財政政策方向尚不明確，相信預算赤字僅會小幅收窄。

惠譽亞太區主權評級主管Thomas Rookmaaker表示，中國重啟對亞太區及環球的影響仍是未知知數。亞太區經濟增速仍將普遍高於其他地區，但將面臨內外需雙降壓力，本土需求或減弱，且出口前景惡化，又估計未來幾年大部分亞太主權國家的財政赤字下降速度可能普遍較慢，目前許多亞太國家的財政赤字距離疫情前水平似乎仍相差甚遠。

美國將於第二季起步入衰退

環球方面，惠譽預測全球GDP增速為1.4%。惠譽全球主權評級主管麥克名（James McCormack）表示，預期美國將於第二季起步入衰退，但衰退會溫和，因為考慮到美國家庭和企業資產負債表仍屬穩健，且債務水平與疫情前水平相似。此外，美國勞動力市場仍顯現強勁跡象，就業增長和薪資水平仍然穩健。不過，美國的商品部門已處於衰退區間，過去三個季度連續收縮，對亞洲出口商影響較大。

惠譽預計，聯儲局將在2月和3月加息25個基點，並在年內餘下時間將基準利率維持在5%的水平。該行料年底通脹率為3.6%。

麥克名又指，歐洲出現天然氣短缺導致實施配給制這一最差情形的可能性似乎有所減弱，但天然氣價格仍然高企，料歐元區通脹率今年維持在5%以上。

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