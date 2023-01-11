▲ 【美國經濟】木星資管：美國年底前降息機會大 若經濟嚴重衰退、美債息恐插至2厘

木星資產管理（Jupiter Asset Management）駐倫敦的基金經理Ariel Bezalel表示，隨著經濟衰退風險變得愈來愈大，聯儲局今年可能會降息，從而推動美國國債殖利率暴跌。

Ariel Bezalel表示，美國1980年代以來最激進加息引發的全球經濟滑坡可能促使投資者涌向避險資產，從而推動10年期美國國債殖利率最低跌至2%。「有足夠多的數據讓聯儲會很快就會按兵不動，我擔心，如果聯儲局不迅速退縮，很可能會導致經濟嚴重衰退。」

Bezalel看漲美國、澳洲和韓國國債，預期在經濟低迷時這些債券會上漲。「今年經濟的放緩將過於嚴重，通脹走軟將為聯儲局下半年可能轉軚不再是鷹派，而且在年底之前降息的可能性很大。」

Jupiter Asset Management的資產管理規模達到530億美元。

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編輯：姚卓然