UNIQLO母企日本員工 3月起全面加薪約4成

日本連鎖服裝品牌UNIQLO及GU的母公司迅銷(06288) 宣布，３月起日本員工將加薪約40％，以拉近與歐洲及美國服裝市場的差距，預期約8,400名員工受惠，包含迅銷總部以及門市職員，迅銷的員工成本料因此上升約15％。 迅銷下午開市報48港元，上升2%。

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據日媒報道，迅銷員工的月薪將由25.5萬（日圓．下同），調高至30萬，而新店經理的月薪將由29萬，調升至39萬。迅銷的日本員工平均年薪為959萬元，雖然在當地零售業中屬高水平，但相較貿易公司、外企等仍屬偏低。

由2020年開始，迅銷開始調整部分全職員工的工薪，但今次全面加薪是集團過去逾20年來首次。據悉，迅銷去年9月已調升兼職員工的薪酬，時薪平均上升約20％。

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