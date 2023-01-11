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法國擬退休年齡升至64歲 工會將罷工抗議

環球社會熱點 13:06 2023/01/11

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現代醫療技術發達，民眾壽命亦大幅延長。法國政府宣布，提議延長退休年齡至64歲，希望避免未來政府因退休金出現重大財赤。但法國的工會劇烈反對延長退休年齡，表明將在下周四（19日）舉行罷工抗議。

馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統 【下一頁】

法國政府的退休金改革方案中，提議在2030年時把退休年齡由現時62歲延後至64歲。總理布羅納（Élisabeth Borne）強調有必要延遲法定退休年齡，保障政府未來不會因退休金出現重大赤字。

布羅納在周二（10日）發布會上強調，退休金改革將有秩序地逐步推行，亦會為低退休金族群提供支援。惟布羅納承認，改革或引起法國民眾恐慌及疑慮。

政府指改革將有助平衡退休金預算，2030年時國庫可節省177億歐元（約1,484億港元）。財政部長勒梅爾（Bruno le Maire）指改善將提升法國與其他歐洲國家相比較低的60至64歲人群就業率。

部分改革內容

至2027年時，全額退休金領取條件由工作年數滿42年增至43年。
最低退休金將不少於淨最低工資水平，約1,200歐元（約1萬港元）。
警員﹑獄警﹑空中交通管制員等公務員如有生理或心理嚴重創傷可獲准提前退休。
終止鐵路及電力及煤氣工人等人員的不同退休年齡及福利待遇。

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改革已惹起眾多工會反對，據悉已準備在19日發起罷工抗議。最新民調亦顯示，8成受訪者反對退休年齡延後至64歲。

左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）批評，改革將使社會嚴重倒退。極右領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）亦表明，有意阻止「不合理改革」。

改革退休金是總統馬克龍（Emmanuel Macron）的主要政綱之一，早於2017年首次參選時已提出。改革方案下月將提交國會審理，馬克龍希望兌現競選承諾需先取得反對派支持。

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責任編輯：吳漢培

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