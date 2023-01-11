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拜登前辦公室發現機密文件 涉烏克蘭英國伊朗情報

環球政治 12:41 2023/01/11

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美國總統拜登曾經使用的辦公室被指藏有機密文件，內容被指涉及拜登擔任副總統時期的事件。美媒披露這批機密文件包括美國情報備忘錄和簡報材料，涉及英國、烏克蘭、伊朗等國的情報。

拜登前辦公室發現機密文件 特朗普串爆問：「幾時搜白宮」 【下一頁】

美媒CNN引述執法部門消息人士指，司法部長加蘭（Merrick Garland）已收到拜登（Joe Biden）前辦公室藏有私密文件的初步報告，正研究是否展開全面刑事調查。

據悉，辦公室内絕大多數都是拜登的家庭文件，包括其因腦癌逝世的長子博拜登（Beau Biden）葬禮安排和吊唁信資料。

辦公室有10份機密文件，包括美國情報備忘錄和簡報材料，涉及烏克蘭、伊朗和英國的情報。不過當局沒有披露裝有機密文件的箱，是否也放了拜登的私人文件。

拜登的私人律師去年11月2日、即美國中期選舉前6日，準備關閉拜登2017至19年間任職賓夕法尼亞大學榮譽教授時使用的辦公室，發現内有少量機密文件。律師隨即通報國家檔案局（National Archives）。

美國大行料去年末季利潤跌 增儲備迎接經濟放緩 【下一頁】

拜登周二（10日）表示，他不知自己離任副總統後，有部分機密文件帶到其私人辦公室。他又形容律師立刻致電國家檔案局，是做了應該做的事。

肯塔基州共和黨眾議員James Comer已去信白宮法律顧問辦公室及國家檔案局，要求最遲於本月24日從發現機密文件的拜登私人辦公室取回所有文件，及公布有權進入該辦公室的人員名單。

眾議院情報委員會主席、共和黨俄亥俄州眾議員Mike Turner也要求國家情報總監海恩斯（Avril Haines），對這批於拜登私人辦公室發現的機密文件作損害評估。

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責任編輯：鄭錦玲

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