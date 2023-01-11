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【中港通關搶企業】內地市場潛力龐大　通關利北上創業及業務拓展

商業 13:01 2023/01/11

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香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀和香港中華總商會常務會董莊成鑫均指，「業務拓展」及「人才交流」是中港通關後兩地最大機遇。

【中港通關】港商料春節後始北上　商會：經濟活動需時1年始復常

【中港通關】3實體展疫後回歸　搶通關先機吸逾萬買家　展商料2023生意額增10%

麥特別提到通關對希望前往內地創業的中小企（尤其是年輕一輩）創造了前所未有的良好基石，觀乎大部分客觀條件均有利年青人前往內地（尤其是大灣區）發展創科產業。她解釋，內地衣食住行的成本都比香港低，近年熱捧的大灣區更成為科技公司林立之地，非常適合從事創科的中小企進駐。「內地市場始終有比香港大以倍計的顧客群，更容易從調研知道自己的產品適合喜歡哪種口味的客戶，這可使整體研發成本減低，從而推高效率。」

麥美儀亦提到中港兩地電子商貿活動受惠於疫情而在過去三年多急速增長，「以我的葡萄酒銷售生意為例，透過這三年多以來在網購平台集結的大數據，我可清楚得知通關後應如何在內地於綫上綫下進行營銷推廣，比傳統綫下營銷接觸更多、更廣的客戶群。」她相信，疫情雖漸遠離我們，惟已為各式各樣的商貿活動加添了新元素、創造了新常態。

標榜將擴增實境（AR）技術加入兒童玩具的怡高安迪（香港）有限公司，其董事副總經理 Johnny Sze 指出，全面通關後有望與內地廠商及經銷商有更多來往，進一步打入內地巿場，「始終見面三分親，見面除了商業外，亦有個人交流元素，這才能令生意做得更大更好，即使產品很便宜，商業夥伴對你有多信任、對你和你公司的印象有多好也是重要元素」。

【拓展市場】信保局延支援措施　「百分百信用限額提升計劃」至6月底

記者：楊嘉軒

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