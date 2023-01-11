  • 19°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】被譽為「恐慌預言家」的瑞信Zoltan Pozsar：聯儲局或在夏季恢復量化寬鬆　以穩定金融體系

宏觀解讀 15:14 2023/01/11

分享：

分享：

【美國加息】被譽為「恐慌預言家」的瑞信Zoltan Pozsar：聯儲局或在夏季恢復量化寬鬆　以穩定金融體系

曾任美國財政部高級顧問、被市場譽為「恐慌預言家」的瑞信策略分析師Zoltan Pozsar發表報告，預期美國聯儲局或在今年夏季恢復量化寬鬆（QE），以穩定金融體系。

Pozsar在最新報告《戰爭與和平》中提及，「經濟戰爭」時代尚未落幕，2023年並沒有什麼不同。所謂的經濟戰爭，並不是傳統意義上的戰爭，如G7對俄羅斯的金融封鎖、俄羅斯對歐盟的能源封鎖、美國《降通脹法案》對歐盟電動汽車行業的「封鎖」。

美銀：美國仍要加息75點子　經濟衰退不能阻擋儲局行動【下一頁】

今年美國私營部門需要吸納的政府債券規模，較世界大戰以外的任何時候都要大，但傳統意義上的潛在買家卻不可能買入，銀行也不太可能成為買家，而去年的地緣政治事件，從根本上改變了全球資金流動狀況，同時降低大型外滙儲備公司對美國國債的興趣。

若聯儲局不轉向，利率可能繼續走高，這對風險資產被拋售，然後進入國債市場，或是國債在高息時被拋售，然後是風險資產被拋售，最後流入國債，這兩種情況都不是好兆頭，故此他預期聯儲局今年將扮演美債市場最後支持者，以緩解美債市場規模擴大及一般投資者退出導致的市場失靈。

相關文章：【美國加息】摩通CEO戴蒙：聯儲局或有50%機率加息至6厘　贊成暫停加息審視政策影響

相關文章：【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘　加息幅度取決於本周的一項數據

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 美國財政部 外滙儲備 地緣政治 加息 量化寬鬆 美國聯儲局 美國 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【內房危機】中國傳初步敲定「資產負債表改善計劃」房企名單　涉碧桂園龍湖等　美的置業：暫未聽說

下一篇文章

【中國經濟】中金上調中國今年GDP預測至5.5%　料消費復甦可能較快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨向好升22點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨向好升22點　納指期貨微跌（不斷更新）
【港股市況】美團逆市跌逾2%　阿里巴巴、騰訊升幅收窄　恒指午後升百點（不斷更新）
【港股市況】美團逆市跌逾2%　阿里巴巴、騰訊升幅收窄　恒指午後升百點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款