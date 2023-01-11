▲ 【美國加息】被譽為「恐慌預言家」的瑞信Zoltan Pozsar：聯儲局或在夏季恢復量化寬鬆 以穩定金融體系

曾任美國財政部高級顧問、被市場譽為「恐慌預言家」的瑞信策略分析師Zoltan Pozsar發表報告，預期美國聯儲局或在今年夏季恢復量化寬鬆（QE），以穩定金融體系。

Pozsar在最新報告《戰爭與和平》中提及，「經濟戰爭」時代尚未落幕，2023年並沒有什麼不同。所謂的經濟戰爭，並不是傳統意義上的戰爭，如G7對俄羅斯的金融封鎖、俄羅斯對歐盟的能源封鎖、美國《降通脹法案》對歐盟電動汽車行業的「封鎖」。

今年美國私營部門需要吸納的政府債券規模，較世界大戰以外的任何時候都要大，但傳統意義上的潛在買家卻不可能買入，銀行也不太可能成為買家，而去年的地緣政治事件，從根本上改變了全球資金流動狀況，同時降低大型外滙儲備公司對美國國債的興趣。

若聯儲局不轉向，利率可能繼續走高，這對風險資產被拋售，然後進入國債市場，或是國債在高息時被拋售，然後是風險資產被拋售，最後流入國債，這兩種情況都不是好兆頭，故此他預期聯儲局今年將扮演美債市場最後支持者，以緩解美債市場規模擴大及一般投資者退出導致的市場失靈。

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編輯：伍鍵文