▲ 【人事變動】國泰施維新辭任公司非常務董事、由麥廣能接任 將於明日生效

國泰航空 （00293） 宣佈，施維新已辭任公司非常務董事，而麥廣能已獲委任為公司非常務董事，將於明（12日）生效。

施維新已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃為了騰出更多時間處理英國太古集團（整個太古集團的控股公司）的業務，他與公司董事局並無任何意見分歧。

麥廣能先生現年六十二歲，為英國太古集團及太古股份董事、英國太古集團旗下全資附屬公司Argent Energy Holdings Limited主席、 Zopa Group Limited主席，並為Zopa Bank Limited董事，以及Searchlight Capital Partners高級顧問。

他於2013年至2022年擔任維珍航空有限公司及聯屬公司非常務董事，同期兼任審核委員會主席，並於2020年至2022年擔任Global Risk Partners Limited 董事。他持有牛津大學文學碩士學位，以及賓夕凡尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

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編輯：姚卓然