【中港通關】港商料春節後始北上　商會：商貿活動需時1年始復常

中港正式通關，終可實現期待逾3年的兩地人員免檢疫往來。香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀指，商界已苦等了3年多，才等到市面暢旺的情境。早前好幾個大節假日，各界都感到擔憂，但今年農曆新年或將全面通關，商界再無後顧之憂，各界都期待新春來臨。

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麥美儀稱，港商於通關初期對返內地暫未有太大需求，主因臨近農曆新年，內地大部份廠房早已開始「收爐」，預計最快也要春節後才會返內地洽談生意。

香港中華總商會常務會董莊成鑫表示，商會會員大多對通關抱正面態度，兩地經濟流動將陸續復常，惟預期需要1個季度才能見到通關的果效，整體經濟活動需時1年才能回復至疫情前的水平。

疫情期間，有不少專營醫療用品的公司紛紛自設廠房，製作標榜「香港製造」的口罩或消毒液等。莊成鑫表示這類公司屬疫情中最受惠的一群，惟隨疫情緩和，他們也要開始想辦法如何在疫後繼續生存。

另外，對於社會上有聲音指，通關或令內地「水貨客」重臨香港，繼而推高本地物價。麥美儀對此表示不擔憂，因通關初期兩地口岸均有海關關員嚴查旅客行李，不會有人以身試法，「即使有想賺錢的水貨客，相信他們也不急於一時。」

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記者：楊嘉軒

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