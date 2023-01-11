【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假

英國哈里王子自傳已正式出版，他在書中大爆王室內幕。惟哈里在書中的部分說法已引來質疑，更有指控已被證實完全不真實。有外媒再度引述已故英女王生前聲明形容，哈里的自傳或是「回憶或有所不同」的另一例子。

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哈里（Prince Harry）自傳《Spare》全書長達407頁，他在當中大爆大嫂凱特（Kate Middleton）及繼母卡米拉等人的秘密。惟哈里部分在書中的論述已引來質疑，包括聲稱卡米拉向媒體洩露與哈里兩兄弟會面細節等。英媒《鏡報》形容，情況或如英女王生前對哈里夫婦接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）採訪作出的回應，是「回憶或有所不同」的另一例子。

卡米拉向媒體透露信息

哈里在書中指摘卡米拉，向媒體洩露她和威廉兩兄弟第一次會面的細節。哈里認為威廉不會洩露相關細節，因此洩露者一定是卡米拉。但《每日電訊報》指，卡米拉曾私下要求她在1998年時聘用的前助手，將會議內容保密。

惟助手隨後向丈夫複述對話，其丈夫又與一名同事分享信息，後者最終告知報社。助手隨後已引咎辭職，並發表聲明承認辜負卡米拉的信任，據報卡米拉亦對情況感到憤怒。

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王太后離世

哈里在書中聲稱，他在2002年3月得悉王太后離世消息時，身處伊頓公學，他更在書中形容當時校園的天氣明亮而溫暖。惟根據當時的報道，當時年僅17歲的哈里並非身處英國，而是和哥哥威廉及父親查理斯一齊，在瑞士滑雪。

查理斯當時亦有發表聲明，指將盡快趕回英國。而哈里本人亦被媒體拍攝到，在翌日返回。英國王室專家Richard Fitzwilliams表示，哈里對王太后離世的回憶，顯然是錯誤。

Xbox面世4年前已收到

哈里在書中詳細講述了13歲生日的細節，該年的生日數周後其母親戴安娜就因車禍不幸離世。哈里指他在當年收到一部Xbox遊戲機作生日禮物，其姨媽Sarah更透露，是戴安娜在巴黎為他購入。

但戴安娜於1997年離世，而Xbox卻是在4年後的2001年才發布。

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第一次約會服裝

哈里在書中指和太太梅根（Meghan Markle）首次約會時，梅根當時身穿黑色運動裝、牛仔褲及高跟鞋。哈里形容雖然他對時裝一無所知，但仍認為對方非常美麗。但梅根此前透露，兩人首次約會時她身穿一條藍色連衣裙，梅根亦曾在ITV的節目中透露相關細節。

查理斯和卡米拉的婚禮

哈里在書中透露，曾懇求查理斯不要和卡米拉結婚，認為兩人婚姻會將查理斯從他身邊帶走，他在兩人結婚當日心情複雜。但前王室管家Grant Harrold表示，哈里在婚禮上表現激動，指威廉哈里非常支持查理斯，並真正地參與婚禮，透露兩人當時更在婚車開走後追車奔跑。

英女王離世

哈里在書中指英女王離世時他和梅根剛好身處英國，當英女王彌留之際他已趕往蘇格蘭，但仍為時已晚。他在書中透露，當他的私人飛機開始降落時，收到梅根的電話敦促他瀏覽BBC網站，他從新聞中得悉祖母離世，父親已成國王的消息。

但王室消息人士此前曾指，王室在發表官方聲明前，已通知包括哈里等一眾家人英女王離世的消息。《每日電訊報》亦指，相關決定是查理斯作出，他以父親的身份堅持在通知所有家庭成員前，不得發布官方聲明。

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責任編輯：李俊儀