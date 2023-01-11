▲ 【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》去年12月吸金逾15億元 蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，去年12月騰訊 （00700） 《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play吸金近2億美元（約15.6億港元），蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔94.4%，海外市場收入佔比為5.6%。

騰訊現升2.7%，報372.4元，創半年高。

收入位列榜單第2名的為米哈遊《原神》，移動端吸金近1.9億美元，其中，47%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔20.9%。 騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以超過1.8億美元的收入位列榜單第3名。其中，67%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔7.6%。 榜單首五位另外兩款遊戲為King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

去年12月，全球手遊玩家在App Store 和Google Play付費超過67億美元，按年下降7.6%。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了19.6億美元，佔全球總收入的29.2%。日本市場排名第2，佔18.5%；中國iOS市場排名第3，佔17.2%。

另外，由韓國Shift Up工作室研發、騰訊海外發行品牌Level Infinite 發行的二次元射擊手游《GODDESS OF VICTORY： NIKKE》（ 勝利女神：妮姬） 12月表現穩定，全球吸金超過7000萬美元，位列榜單第八名。其中。62.4%的收入來自日本市場，14.4%的收入來自美國市場，韓國市場的收入佔10.9%。

12月8日，遊戲新活動'MIRACLE SNOW'上線，作為《Nikke》上線後首次大型限時活動，官方在這次更新中引入了限定角色與新地圖等多種元素。在活動開啟當天，遊戲登上日本App Store暢銷榜榜首。僅12月8日至9日兩天，《Nikke》全球收入接近740萬美元。

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編輯：姚卓然