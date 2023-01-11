【網絡監管】Meta加強FB及IG廣告限制　禁止按性別向青少年投放廣告

▲ 由今年3月起，Meta將擴大FB及IG的廣告偏好定位限制，旨在令青少年看到更少針對特定主題的推銷廣告。（法新社）

Meta近期持續改革廣告政策，繼早前推出一款新AI系統，以減少歧視性廣告分發後，Meta再宣布將加強Facebook（FB）及Instagram（IG）的廣告限制，由2月起，禁止廣告商根據性別向青少年及兒童投放廣告。

【網絡監管】非法要求用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰32.3億元

Meta以往的廣告政策，允許廣告商按用戶的性別、工作場所、關係狀態、語言及教育等來定位廣告，雖然是次新規定禁止廣告商根據性別，但廣告商仍可以年齡和地理位置，向Facebook及旗下另一社交平台Instagram的青少年及兒童用戶推送廣告。

2021年時，Meta已禁止廣告商利用青少年興趣進行廣告定位；而由今年3月起，Meta將擴大FB及IG的廣告偏好定位限制，旨在令青少年看到更少針對特定主題的推銷廣告。

【視像會議】Zoom仿傚蘋果、Meta 推虛擬化身功能

Meta表示，青少年將獲得更多工具控制所看到的廣告種類，在新的廣告偏好定位下，他們能夠選擇看到更少的特定主題廣告，以及向特定廣告商隱藏廣告。但值得注意的是，他們仍然是無法完全關閉某些產品或服務的廣告，包括一些廣泛興趣的主題，例如化妝或名人等。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢