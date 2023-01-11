世界銀行料全球經濟今年增長1.7% 三年迎兩度衰退（第二版）

世界銀行發表半年一度的全球經濟前景報告，預測全球經濟今年增長1.7%。世銀更指高通脹、高息及戰爭等因素影響下全球經濟走弱，有可能導致經濟在三年内出現第二次衰退。

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（第二版更新各地增長預測變化）

世銀最新預測今年全球經濟增長1.7%，較上一份報告的3%下調1.7個百分點。今次是不計2009年及2020年衰退後，全球經濟自1993年以來最慢的一次增長。

報告預測2024年全球經濟增長率將回升至2.7%，低於去年預期的2.9%。至於2020年至2024年的平均增長率料低於2%，是自60年代以來最低的五年平均增長率。

較繁榮的發達經濟體增長料由去年的2.5%，於今年大幅放緩至0.5%。世銀指過去20年間，類似規模的經濟放緩都引發全球經濟衰退。

美國今年的預測增長率下調至0.5%，較早前預測低1.9個百分點，是自1970年以來官方定義衰退之外的最弱表現。

世銀將歐元區預測增長率下調1.9個百分點，歐元區今年料零增長。中國的預測增長率也下調 0.9個百分點至4.3%。

世銀指全球遏制通脹的措施較預期更嚴厲，加上能源價格持續高企及内地早前持續封關等因素，導致今年經濟增長預測遠遠低於去年夏天預期，近乎全部發達國家、近7成新興市場和發展中國家都下調了增長預期。

撇除中國後，新興市場和發展中經濟體 (EMDE) 的增長料將由2022年的3.8%，於今年放緩至2.7%。

世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）預計， EMDE於2022年至2024年間的投資增長率為每年3.5%，是過去20年平均增長率的一半，估計資金正轉移至更富裕國家。

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馬爾帕斯發聲明指，全球經濟前景惡化代表經濟發展面臨的危機正加劇。

報告指出全球經濟脆弱，世銀預計如出現通脹高於預期、突然加息、疫情升溫等任何不利因素，都可能使全球經濟在三年内陷入第二度衰退，將會是30年代以來首次在十年內兩度衰退。

他指高水平政府債務及不斷加息的發達經濟體吸收全球資本，EMDE正面臨沉重的債務負擔和疲軟投資帶來的緩慢增長困境。

他表示惡化波及的基礎層面廣泛，世界幾乎所有地區的人均收入增長都將低於新冠疫情前的10年，全球經濟危機會長期影響社會。

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責任編輯：鄭錦玲