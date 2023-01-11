世界銀行料全球經濟今年增長1.7% 三年迎兩度衰退

世界銀行發表半年一度的全球經濟前景報告，預測全球經濟今年增長1.7%。世銀更指高通脹、高息及戰爭等因素影響下全球經濟走弱，有可能導致經濟在三年内出現第二次衰退。

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世銀最新預測今年全球經濟增長1.7%，較上一份報告的3%下調1.7個百分點。今次是不計2009年及2020年衰退後，全球經濟自1993年以來最慢的一次增長。

報告預測2024年全球經濟增長率將回升至2.7%，低於去年預期的2.9%。至於2020年至2024年的平均增長率料低於2%，是自60年代以來最低的五年平均增長率。

世銀指全球遏制通脹的措施較預期更嚴厲，加上能源價格持續高企及内地早前持續封關等因素，導致今年經濟增長預測遠遠低於去年夏天預期，近乎全部發達國家、近7成新興市場和發展中國家都下調了增長預期。

報告指出全球經濟脆弱，世銀預計如出現通脹高於預期、突然加息、疫情升溫等任何不利因素，都可能使全球經濟在三年内陷入第二度衰退，將會是30年代以來首次出現衰退。

世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）發聲明指，全球經濟前景惡化代表經濟發展面臨的危機正加劇。

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他指高水平政府債務及不斷加息的發達經濟體吸收全球資本，新興和發展中國家正面臨沉重的債務負擔和疲軟投資帶來的緩慢增長困境。

他表示惡化波及的基礎層面廣泛，世界幾乎所有地區的人均收入增長都將低於新冠疫情前的10年，全球經濟危機會長期影響社會。

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責任編輯：鄭錦玲