【大行報告│9988】大和：阿里巴巴受惠3因素短期表現料勝同行　調升目標價至152元

▲ 【解構│科網股】大和：阿里巴巴受惠3因素短期表現料勝同行 調升目標價至152元

大和將阿里巴巴 （09988） 2023財年第三季度中國商業經調整EBITA上調17%，以考慮有效的成本節約措施，並將2024至25財年中國商業調整後EBITA上調13至15%，以考慮中國零售商業客戶（CMR）復甦趨勢，並將目標價由原先127元上調近20%至152元，重申「買入」的評級。

投資評級：買入

目標價：127→152元

阿里巴巴現升3.4%，報113.3元，創去年7月高。

在短期內，大和認為阿里巴巴的表現將優於同行，因為：1）它將受益於更多的資金流入，因為許多投資者對該股的權重過低；2）它是中國重新開放的代表，這將推動收入的反彈；3）其成本節約戰略正在取得成效。大和預計從2023財年第四季度開始，中國商業利潤率將按年擴大，為上調盈利與同行相比提供更多的上升空間，其他催化劑包括螞蟻IPO和股票回購。

報告提到，由於中國的重新開放，大和預計2024財年第1季度起可支配支出會有更有意義的恢復，預計菜鳥網路收入將按年增長21%，國際商務在Aliexpress和Trendyol的推動下將按年增長9%。

由於盒馬比大和預期的更早達到收支平衡，加上其他新舉措，大和預計23財年第三季度中國商務EBITA利潤率為34%（按年持平），並預計23財年第四季度的利潤率將同比增長。在24財年，隨著CMR增長的恢復，相信運營槓桿將推動中國商務的利潤率增長。

大和將阿里巴巴2023至2025財年的每股收益提高4至12%，以反映優於預期的成本節約措施和來自CMR恢復的運營槓桿。

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記者：胡學能