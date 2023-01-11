世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散

新冠變種病毒Omicron的亞型XBB.1.5近日被指肆虐歐美地區，對全球民眾健康構成新威脅。世界衛生組織官員呼籲各地，應建議旅客在乘搭長途航班時重新戴口罩，應對近日新型變種病毒的威脅。

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世衛（WHO）歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）表示，各地應建議旅客，如乘搭長途客機或身處高危環境需戴口罩保護自身。斯莫爾活特指出，建議口罩令應向來自有廣泛傳染變種病毒的地區發出。

斯莫爾活特建議各地衛生部門，應根據出發前檢測結果考量是否發出建議口罩令，並強調措施應該一視同仁。斯莫爾活特亦表明，並非建議各地要求來自美國的旅客接受檢測。

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據指出，截止上周六（7日）XBB.1.5佔27.6%的美國新確診個案。WHO官員亦指出，歐洲亦有小量XBB.1.5個案，但數量明顯有增長。不過，暫時未有跡象顯示，XBB.1.5會造成更嚴重疾病。

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歐洲航空安全局（EUASA）及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）周二（10日）發出建議，來往中國及歐盟國家航班需採取非藥物干預措施，如戴口罩及檢測等，防範傳播病毒。同時，各地亦建議檢測航班污水，作為檢測變種病毒前期手段。

EUASA及ECDC亦建議歐盟各國，隨機抽查來往中國航班的旅客作落地檢測，同時加強往返中國客機的清潔及消毒工作。

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責任編輯：吳漢培