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【美股焦點】「新債王」岡拉克籲投資者研判利率走勢時　考慮債息倒掛問題較聯儲局言論重要

股市 10:10 2023/01/11

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【美股焦點】「新債王」岡拉克籲投資者研判利率走勢時　應重視債市情況多於聯儲局言論

有「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，投資者要想弄清楚利率走向，與其把心思放在聯儲局身上，倒不如傾聽一下債市的聲音。

岡拉克表示，「根據我在金融界40多年的經驗，強烈建議投資者應該傾聽一下市場的觀點，而不是聯儲局怎麼說。他還請投資者注意美國國債殖利率曲線的倒掛，這種現象過去曾成功預測過經濟衰退。他指，殖利率曲線倒掛後短期內總是出現衰退，並認為許多債券策略都有巨大的上行空間。

他認為，債券比股票更具吸引力。他認為，投資者現在應該青睞60%債券和40%股票的投資組合，而不是更傳統的60/40組合，即將更大的佔有率配置給股票。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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【美國加息】「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息　經濟衰退可能性逾75%

【美國加息】摩通CEO戴蒙：聯儲局或有50%機率加息至6厘　贊成暫停加息審視政策影響

【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局利率峰值至少逾5厘　加息幅度取決於本周的一項數據

編輯：姚卓然

宏觀分析 貨幣政策 經濟衰退 財政政策 債券 岡拉克 經濟 股票 美國聯儲局 美股
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