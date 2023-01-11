▲ 【UNIQLO母企】迅銷日本員工今年3月全面加薪約四成 料8400名員工受惠

日本服裝連鎖店UNIQLO及GU母公司迅銷 （06288） 發表聲明，指將自今年3月開始日本員工將加薪約40%，以拉近與歐洲及美國服裝市場的差距，預期約8400名員工受惠；迅銷的員工成本料因此上升約15%。市場預期，迅銷的加薪行動，或會引來其他日資公司傚法。

報道指，迅銷員工的月薪將由25.5萬日圓，調高至30萬日圓，而新店經理的月薪將由29萬日圓，調升至39萬日圓。

兼職員工時薪平均上升約20%

迅銷自2020年開始調整部分全職員工的工薪，但3月的全面加薪行動，則是集團過去逾20年來首次。據悉，迅銷去年9月已調升兼職員工的薪酬，時薪平均上升約20%。

迅銷一向按照員工的能力、表現、致向及其他因素等，將員工分成20等級，未來修訂薪酬機制後，所有等級都會設有一個底薪。

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編輯：陳韻妍