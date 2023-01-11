▲ 【全球經濟】世銀大削2023年全球GDP預測至1.7% 警告存衰退風險

世銀大削2023年經濟預測，並指全球GDP今年可能只增長1.7%，較去年6月預測的3%增幅大幅調低，如果預測屬實，這將是過去30年來倒數第三低，僅次於2009年和2020年。

世銀同時警告，任何新的不利因素，例如通脹高於預期、為遏制通脹而大幅加息、新冠大流行捲土重來或地緣政治緊張局勢升級，都可能將全球經濟推入衰退。該行還下調了2024年經濟增長預期至2.7%。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）在該行半年度《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告中表示，全球資本被那些政府債務水平極高且利率不斷上升的發達經濟體所吸納，在這種情況下，新興市場和發展中國家由於債負沉重、投資疲軟，可能在未來多年都會增長乏力。

美國GDP增長預測降至0.5%

該行 預計2023年發達經濟體的增幅將從2022年的2.5%降至0.5%。根據過去20年的經驗，這種大幅下滑往往是全球衰退的先兆。

同時，世銀又預計2023年美國經濟增速將降至0.5%，比之前的預測低1.9個百分點，這將是自1970年以來除官方認定的衰退期以外美國經濟增長表現最差的一年； 預計2023年歐元區的增長率為零，比上次預測下調了1.9個百分點。 預計2023年中國經濟將增長4.3%，較之前的預測低0.9個百分點。

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編輯：姚卓然