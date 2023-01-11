【港股市況】阿里巴巴、騰訊升2%　雅居樂配股挫近9%　恒指高開132點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股高開百點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升2%領市，雅居樂 （03383） 配股跌近9%，恒指高開132點，開報21463點，科指升0.7%，報4588點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：26】長汽 （02333） 跌近3%，長汽全年銷量跌17%。

【長汽2333】長汽全年銷量跌17%至107萬輛

【09：23】【舜宇2382】舜宇低開約1% 12月手機鏡頭出貨量按年跌4成

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升2%，雅居樂 （03383） 配股跌近9%，恒指高開132點，開報21463點，科指升0.7%，報4588點。

【阿里巴巴9988】杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議 市委書記劉捷同日到訪螞蟻集團

【09：13】期指開報21566點，升136點或0.6%。

【08：46】恒指黑期升約220點，報21546點，道指期貨升22點，報33871點。

【07：50】【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】雅居樂折讓逾13%再度配股 淨籌近4.9億以還債息、債項再融資

【07：45】港股ADR收報21500點，升168點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報366.6元，較港收市價高4.2元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.15元，較港收市價高2.65元或2.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾未有過激言論，美滙指數回順，進一步下試103關。另世界銀行預計，今年全球GDP增長1.7%，美股開市後好淡爭持，美長債息回升。道指升186點或0.6%，報33704點；納指升106點或1%，報10742點；標指升27點或0.7%，報3919點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩