【恒指夜期+ADR】夜期高水152點　惟阿里京東美股轉跌（不斷更新）

夜期仍升50點，報21588點，較現貨高水152點，不過，藍籌股ADR回氣，未必支持到現時夜期升勢，阿里巴巴及京東美股更較港收市價低逾2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 175.69 +1.0% 騰訊ADR 375.29 +0.4% 滙豐ADR 54.02 +0.7% 阿里巴巴美股 109.80 -2.7% 京東美股 241.03 -2.3%

北水轉錄9.7億元淨流入 買中移動大手沽騰訊

北水今日轉錄9.7億元淨流入，扭轉連續3個交易日淨流出趨勢。當中以中移動 （00941） 最受資金青睞，錄5.2億元淨流入，先聲藥業 （02096） 及比亞迪 （01211） 分別錄2.6及2.4億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 遭大手沽貨，全日錄13.4億元淨流出，藥明生物 （02269） 則有1.8億元淨流出。

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阿里巴巴、騰訊升3% 恒指反覆升104點

港股反覆升百點。美團 （03690） 逆市跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升3%，比亞迪 （01211） 升逾4%。恒指高開132點，其後曾升335點，高見21667點，尾市一度轉跌，恒指全日升104點，收報21436點，成交1658.5億元。科指跌0.3%，報4547點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 112.90 +3.1 +59 32 騰訊 373.80 +3.2 +58 13 中國平安 58.75 +3.5 +20 8 友邦 85.75 -0.7 -11 17 港交所 366.60 -1.9 -14 37 美團 174.00 -2.5 -33 -37

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：40】夜期仍升50點，報21588點

【18：20】恒指夜期升41點，報21579點。

【16：10】美團 （03690） 逆市跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升3%，比亞迪 （01211） 升逾4%，恒指全日升104點，收報21436點，成交1658.5億元。科指跌0.3%，報4547點。

【16：02】【內房危機】恒大地產再被執行逾6億人幣 累計被執行197億人幣

【16：00】恒指U盤前升97點，報21429點。

【15：22】大市一度轉跌，低見21327點，恒指最新升近100點，升91點，報21423點。

【15：22】【內房危機】中國傳初步敲定「資產負債表改善計劃」房企名單 涉碧桂園龍湖等

【15：18】恒指尾市升幅收窄至約50點，報21388點，升56點。科指轉跌0.5%，報4532點。

【15：14】【中國經濟】中金上調中國今年GDP預測至5.5% 料消費復甦可能較快

【14：57】【大行報告】大和削吉利目標價至11.5元、評級降至「持有」 須等待更好的買入點

【14：48】【大行看法】瑞銀：港股今年跑贏歐美、恒指可見23600點 預期聯儲局7月開始減息

【14：46】美團 （03690） 最新跌逾2%，低見173.2元。

【14：39】金沙 （01928） 破頂高見29.7元後，倒跌逾3%，銀娛 （00027） 跌0.8%。永利 （01128） 破頂後轉跌半成，美高梅 （02282） 破頂後跌6%。澳博 （00880） 跌逾3%，新濠 （00200） 跌2%。

【14：39】大市升幅收窄至約128點，報21460點，科指升近0.1%，報4562點。

【14：38】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%，報112元，今早曾高見115元，騰訊 （00700） 升3%，美團 （03690） 逆市跌近2%。

【14：30】兗礦能源 （01171） 升幅擴大至一成，神華 （01088） 升近6%，中煤能源 （01898） 升逾5%。

【14：17】比亞迪 （01211） 午後升近5%，高見218元。

【14：06】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%，恒指最新升約277點，報21608點，午後曾高見21686點。

【14：05】國壽 （02628） 升半成，破頂高見14.96元，平保 （02318） 升逾4%。

【13：43】【全球經濟】惠譽：香港經濟增長具上調空間 料中國GDP今年增長4.1%、短綫對消費活動審慎

【13：20】恒指升幅擴大至近300點，報21625點，升295點。

【13：11】阿里巴巴 （09988） 午後升逾4%，報114.2元。騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 則跌1%。

【13：00】港股午後初段升近250點，報21574點，升243點，科指升1.1%，報4609點。

【12：12】【人事變動】國泰施維新辭任公司非常務董事、由麥廣能接任 將於明日生效

【12：00】恒指半日升218點，報21549點，成交789億元。科指升1.1%，報4607點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升近3%，美團 （03690） 逆市跌逾1%。藥明生物 （02269） 升近6%，平保 （02318） 升逾4%。雅居樂 （03383） 逆市跌逾6%。

【11：37】藥明生物 （02269） 升逾6%，暫為表現最好藍籌，海底撈 （06862） 逆市跌逾4%，藍籌中表現最差。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%，深證微跌0.03%，創業板指跌0.5%。

【11：23】【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》去年12月吸金逾15億元 蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

【11：13】大市升勢略為回順，恒指升約200點，報21535點，升204點。科指升近1%，報4602點。

【10：59】周黑鴨 （01458） 跌逾22%，低見4.5元，成交達5.5億元。

【10：58】【大行報告│9988】大和：阿里巴巴受惠3因素短期表現料勝同行 調升目標價至152元

【10：41】煤炭股造好，其中兗礦能源 （01171） 升逾6%，神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 升近4%。

【10：21】碧桂園服務 （06098） 升7%，高見22.25元。

【10：09】內險股反彈，國壽 （02628） 升3%，破頂高見14.72元，平保 （02318） 升逾3%。

【10：06】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升0.7%，中移動 （00941） 升1%，港交所 （00388） 逆市偏軟跌0.4%。

【09：53】恒指升幅擴大至300點，升至31600點水平，科指升1.7%，報4637點。

【09：48】阿里巴巴 （09988） 升逾4%高見114.3元，恒指升約200點，報21532點，科指升0.9%，報4599點。

【09：46】周黑鴨 （01458） 股價逆市挫近16%，低見4.8元。

【09：45】藥明生物 （02269） 升逾5%，高見71.4元。

【09：43】新東方在綫 （01797） 破頂高見63.25元後，股價回吐4%，低見59.55元。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 領市，股價早段升幅擴大至近4%，高見113.8元。

【09：40】恒指升約100點，報21439點，升108點。

【09：39】香港寬頻 （01310） 升逾12%，高見5.95元。

【09：37】華星 （08237） 復牌後升45%，破頂高見0.048元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 開市後升3%，騰訊 （00700） 升2%，美團 （03690） 升0.5%。

【09：31】車股回吐，吉利 （00175） 跌2%，比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 跌1%。

【09：26】長汽 （02333） 跌近3%，長汽全年銷量跌17%。

【長汽2333】長汽全年銷量跌17%至107萬輛

【09：23】【舜宇2382】舜宇低開約1% 12月手機鏡頭出貨量按年跌4成

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升2%，雅居樂 （03383） 配股跌近9%，恒指高開132點，開報21463點，科指升0.7%，報4588點。

【阿里巴巴9988】杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議 市委書記劉捷同日到訪螞蟻集團

【09：13】期指開報21566點，升136點或0.6%。

【08：46】恒指黑期升約220點，報21546點，道指期貨升22點，報33871點。

【07：50】【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】雅居樂折讓逾13%再度配股 淨籌近4.9億以還債息、債項再融資

【07：45】港股ADR收報21500點，升168點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報366.6元，較港收市價高4.2元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.15元，較港收市價高2.65元或2.4%。

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾未有過激言論，美滙指數回順，進一步下試103關。另世界銀行預計，今年全球GDP增長1.7%，美股開市後好淡爭持，美長債息回升。道指升186點或0.6%，報33704點；納指升106點或1%，報10742點；標指升27點或0.7%，報3919點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩