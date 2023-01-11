美國服務數據萎縮　人民幣將溫和升值

上周五出台的美國12月非農就業數據雖勝預期，但ISM服務業指數萎縮，加上工資通脹增速有所緩和。在缺少工資增長的情況支撐下，市場猜測本週將公布的通脹數據可能再度降溫，同時估計聯署局下月加息步伐可能再度減慢至25基點。利率敏感的短期美債殖利率隨即攜美元下跌，在中國重開大環境下環球風險情緒高漲，美股帶動亞太區股市造好。投資者正等待本周公布的通脹數據及密歇根大學消費者情緒指數以尋求更多線索，在能源價格緩解、就業市場興旺之際，分析師預計消費者的情緒將更趨向樂觀。筆者認為，通脹回落雖可帶動資金投資海外資本市場，利空美元。但倘若美國經濟萎縮過於急速，將造成經濟衰退風險，市場避險情緒將升溫，反而會倒轉利好美元，投資者宜高度留意。

人民幣經過一輪升值後，外匯市場似乎已經消化了今年相當樂觀的中國增長前景。預計中國政府將今年的年度增長目標定在5%左右。在放寬動態清零政策之後，政府實施積極的刺激措施以提振國內消費需求，但其效果暫不確定。房地產市場和民企營業的政策轉變，監管放鬆將對投資前景產生鼓舞，但投資回到清零政策前的水平尚需更多時日。考慮到人民幣前景的潛在不利因素，筆者認為人民幣全年將溫和升值。

責任編輯︰梁浩碩