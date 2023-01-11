▲ 【AAPL】蘋果自2008年起向App Store開發商支付3200億美元 增長趨於平穩

蘋果（美︰AAPL）公布，自2008年集團已向App Store開發商支付3200億美元，較去年提及的2600億美元增加600億美元，數額增長按年持平，表明蘋果App Store的增長已趨於平穩。

根據報道分析，若開發者向蘋果支付30%分成，蘋果App Store2022年的總收入將逾850億美元。若佣金是15%，App Store總收入則約為700億美元。

不過，蘋果表示試圖從開發者收入推斷App Store業務規模並不是準確的，因蘋果對開發者的收費為15%至30%，而絕大多數開發者根據App Store小型企業計劃支付的佣金較低。

蘋果表示，2022年是App Store創紀錄的一年，訂閱量為9億，高於2021年的近7.5億。

App Store是蘋果服務業務的重要組成部分，也是其利潤引擎。蘋果的服務業務於2022財年增長14%，達781億美元，增長率較2021財年公布的27%相比放緩。

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責任編輯︰梁浩碩