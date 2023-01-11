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【美股焦點】摩通料美CPI或低於預期　有利美股熊市反彈

股市 08:25 2023/01/11

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【美股焦點】摩通料美CPI或低於預期　有利美股熊市反彈

市場聚焦美國周四公布的通脹數據，摩通銷售和交易部門認為，美國通脹數據可能低於預期，將有助於推動美股從熊市反彈，甚至預計標普500指數當日有望上漲1.5%至2%。

市場普遍預測12月CPI按年升幅降至6.5%，而Andrew Tyler等摩根大通分析師預計，實際數據有三分之二的可能性會比預期值低10基點以內。由於投資者基本保持防禦型的倉位部署，任何顯示聯儲局抗通脹行動取得進展的跡象都會刺激市場削減做淡倉位，標普500指數當日有望上漲1.5%至2%。

Tyler表示，通脹降溫應該有助於熊市反彈，但只要聯儲局仍處於積極的緊縮周期，該行就會保持謹慎，其情境分析偏向看漲股市，因為現有的倉位部署可能導致市場對淡倉回補反應過度。如果通脹跌破6.4%（該團隊認為機率為20%），基準股指將上漲3%至3.5%。

至於美債市場，除非實際數據明顯低於預期，比如降至6%或以下，否則債市應該反應平靜。只有在CPI升幅跌破4.5%至5%的情況下，投資者才會重新評估有關3月份會議上暫停升息的預期。

反而，如果CPI升幅超過6.6%，預計將對風險資產構成打擊，債市孳息率將全綫走高。如果升幅突破6.8%，投資者會感到非常震驚，該行認為這屬於「尾部事件」。同時，摩通亦警告指，美股的任何反彈可能都不會持久，不過卻可以利用動盪的市況來賺快錢。

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編輯：姚卓然

宏觀分析 債券 經濟衰退 大行報告 技術分析 美股 美國聯儲局 CPI
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