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【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足　一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:50 2023/01/11

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【新股IPO】億華通下限60元定價　認購不足

中國燃料電池系統製造商億華通 （02402） 以60元下限定價，一手中籤率100%，人人有份，淨籌約9.8億元。公司將於1月12日首掛上市。分配結果

公司指，香港公開發售部分認購不足，僅認購合共50.8萬股，相當於香港公開發售部分的約0.29倍。因此，香港公開發售下未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。而國際發售部分獲適度超額認購，國際發售項下的發售股份最終數目為171.2萬股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的約97.12%。

公司擬約7.4億元將用於撥付未來三年的研發；約1.5億元將用於在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升本公司的品牌認受性。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：姚卓然

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