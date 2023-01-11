  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sanrio迷必睇 12/1到7-Eleven買新年禮盒/指定零食 滿$188 即送大口仔/Hello Kitty焗盤

理財智慧 12:10 2023/01/11

分享：

分享：

農曆新年將至，7-Eleven再推新春購物優惠第二彈，由2023年1月12日早上7時起，於7-Eleven分店購買新年禮盒或指定零食產品滿188元，即送Minna no Tabo或Hello Kitty款式的「常滿焗盤」1件，更可以自由選擇款式，數量有限，送完即止。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？


寓意盤滿缽滿的「常滿焗盤」，分別以活潑開朗的Minna no Tabo和可愛的Hello Kitty作為主角，焗盤蓋上印有Hello Kitty和Minna no Tabo的得意圖案，分別配上粉紅色及黃色花朵。「常滿焗盤」的玻璃焗盤連蓋均以Borosilicate玻璃製造，耐冷耐熱。從雪櫃取出後，可以直接放入微波爐加熱（蓋除外）。焗盤耐受溫度為0°C至180°C，容量約1.8升，適合在新春時用來製作年糕、蘿蔔糕等賀年糕點。「常滿焗盤」更通過美國FDA要求，大人小朋友都可以安心使用。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映，新春必備的Minna no Tabo和Hello Kitty款式的「手挽索繩袋+利是封套裝」以及Kuromi和Pompompurin款式的「絲質咕𠱸」。由2023年1月16日早上7時起，於7-Eleven分店，可以99元換購「手挽索繩袋+利是封」1套；或以任何消費加88元，或8,000 yuu積分+48元換「絲質咕𠱸」1個，可自由挑選款式，數量有限，換完即止，不設訂貨。

以上「手挽索繩袋+利是封套裝」同樣以 Minna no Tabo 和 Hello Kitty 為主角。套裝包括手挽索繩袋 1 個及利是封 10 個，手挽索繩袋可用作利是袋，只要將索繩帶向下拉，即可輕易收緊袋口，寓意新一年袋袋平安；利是封的圖案用上燙金效果，增添活力和設計的層次感。

【新春好去處】超濃厚農曆新年氣氛 香港許願節來回包車接送連祈福套裝 低至每位$148，詳見【下一頁


至於2款質地柔軟舒適的「絲質咕𠱸」，分別有調皮的 Kuromi 和饞嘴貪吃的 Pompompurin 作為主角，雙面均印有圖案，質感柔軟絲滑，再配上小流蘇設計，超高質感。咕𠱸更有隱藏式拉鏈設計，方便拆出清洗。

「Minna no Tabo／Hello Kitty常滿焗盤」
「Minna no Tabo／Hello Kitty常滿焗盤」換領詳情：
由 2023 年 1 月 12 日早上 7 時起，顧客於 7-Eleven 分店^購買新年禮盒或指定零食產品滿188元*，即送「Minna no Tabo／Hello Kitty 常滿焗盤」1 件，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。數量有限，送完即止。


* 只適用於新年禮盒/指定零食產品，不包括預購產品。以單一淨值消費滿$188 計算，每次交易最多只可獲贈品 1 件。

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
美食 著數優惠 7－Eleven 農曆新年 零食

下一篇文章

【券商點睇】券商形容「有錢有地有人」 綠城中國具擴表能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢
【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款