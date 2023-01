Sanrio迷必睇 12/1到7-Eleven買新年禮盒/指定零食 滿$188 即送大口仔/Hello Kitty焗盤

農曆新年將至,7-Eleven再推新春購物優惠第二彈,由2023年1月12日早上7時起,於7-Eleven分店購買新年禮盒或指定零食產品滿188元,即送Minna no Tabo或Hello Kitty款式的「常滿焗盤」1件,更可以自由選擇款式,數量有限,送完即止。

寓意盤滿缽滿的「常滿焗盤」,分別以活潑開朗的Minna no Tabo和可愛的Hello Kitty作為主角,焗盤蓋上印有Hello Kitty和Minna no Tabo的得意圖案,分別配上粉紅色及黃色花朵。「常滿焗盤」的玻璃焗盤連蓋均以Borosilicate玻璃製造,耐冷耐熱。從雪櫃取出後,可以直接放入微波爐加熱(蓋除外)。焗盤耐受溫度為0°C至180°C,容量約1.8升,適合在新春時用來製作年糕、蘿蔔糕等賀年糕點。「常滿焗盤」更通過美國FDA要求,大人小朋友都可以安心使用。

同場加映,新春必備的Minna no Tabo和Hello Kitty款式的「手挽索繩袋+利是封套裝」以及Kuromi和Pompompurin款式的「絲質咕𠱸」。由2023年1月16日早上7時起,於7-Eleven分店,可以99元換購「手挽索繩袋+利是封」1套;或以任何消費加88元,或8,000 yuu積分+48元換「絲質咕𠱸」1個,可自由挑選款式,數量有限,換完即止,不設訂貨。

以上「手挽索繩袋+利是封套裝」同樣以 Minna no Tabo 和 Hello Kitty 為主角。套裝包括手挽索繩袋 1 個及利是封 10 個,手挽索繩袋可用作利是袋,只要將索繩帶向下拉,即可輕易收緊袋口,寓意新一年袋袋平安;利是封的圖案用上燙金效果,增添活力和設計的層次感。

至於2款質地柔軟舒適的「絲質咕𠱸」,分別有調皮的 Kuromi 和饞嘴貪吃的 Pompompurin 作為主角,雙面均印有圖案,質感柔軟絲滑,再配上小流蘇設計,超高質感。咕𠱸更有隱藏式拉鏈設計,方便拆出清洗。

「Minna no Tabo/Hello Kitty常滿焗盤」

「Minna no Tabo/Hello Kitty常滿焗盤」換領詳情:

由 2023 年 1 月 12 日早上 7 時起,顧客於 7-Eleven 分店^購買新年禮盒或指定零食產品滿188元*,即送「Minna no Tabo/Hello Kitty 常滿焗盤」1 件,可自選款式,款式視乎分店現貨數量而定。數量有限,送完即止。



* 只適用於新年禮盒/指定零食產品,不包括預購產品。以單一淨值消費滿$188 計算,每次交易最多只可獲贈品 1 件。

