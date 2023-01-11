Sanrio迷必睇 12/1到7-Eleven買新年禮盒/指定零食 滿$188 即送大口仔/Hello Kitty焗盤

農曆新年將至，7-Eleven再推新春購物優惠第二彈，由2023年1月12日早上7時起，於7-Eleven分店購買新年禮盒或指定零食產品滿188元，即送Minna no Tabo或Hello Kitty款式的「常滿焗盤」1件，更可以自由選擇款式，數量有限，送完即止。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？



寓意盤滿缽滿的「常滿焗盤」，分別以活潑開朗的Minna no Tabo和可愛的Hello Kitty作為主角，焗盤蓋上印有Hello Kitty和Minna no Tabo的得意圖案，分別配上粉紅色及黃色花朵。「常滿焗盤」的玻璃焗盤連蓋均以Borosilicate玻璃製造，耐冷耐熱。從雪櫃取出後，可以直接放入微波爐加熱（蓋除外）。焗盤耐受溫度為0°C至180°C，容量約1.8升，適合在新春時用來製作年糕、蘿蔔糕等賀年糕點。「常滿焗盤」更通過美國FDA要求，大人小朋友都可以安心使用。

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同場加映，新春必備的Minna no Tabo和Hello Kitty款式的「手挽索繩袋+利是封套裝」以及Kuromi和Pompompurin款式的「絲質咕𠱸」。由2023年1月16日早上7時起，於7-Eleven分店，可以99元換購「手挽索繩袋+利是封」1套；或以任何消費加88元，或8,000 yuu積分+48元換「絲質咕𠱸」1個，可自由挑選款式，數量有限，換完即止，不設訂貨。

以上「手挽索繩袋+利是封套裝」同樣以 Minna no Tabo 和 Hello Kitty 為主角。套裝包括手挽索繩袋 1 個及利是封 10 個，手挽索繩袋可用作利是袋，只要將索繩帶向下拉，即可輕易收緊袋口，寓意新一年袋袋平安；利是封的圖案用上燙金效果，增添活力和設計的層次感。

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至於2款質地柔軟舒適的「絲質咕𠱸」，分別有調皮的 Kuromi 和饞嘴貪吃的 Pompompurin 作為主角，雙面均印有圖案，質感柔軟絲滑，再配上小流蘇設計，超高質感。咕𠱸更有隱藏式拉鏈設計，方便拆出清洗。

「Minna no Tabo／Hello Kitty常滿焗盤」

「Minna no Tabo／Hello Kitty常滿焗盤」換領詳情：

由 2023 年 1 月 12 日早上 7 時起，顧客於 7-Eleven 分店^購買新年禮盒或指定零食產品滿188元*，即送「Minna no Tabo／Hello Kitty 常滿焗盤」1 件，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。數量有限，送完即止。



* 只適用於新年禮盒/指定零食產品，不包括預購產品。以單一淨值消費滿$188 計算，每次交易最多只可獲贈品 1 件。

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責任編輯：陳詠妍