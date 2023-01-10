【美國加息】摩通CEO戴蒙：聯儲局或有50%機率加息至6厘　贊成暫停加息審視政策影響

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在瑞典的研討會中未有評論經濟及利率前景。但另一邊廂，摩根大通首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）受訪時表示，聯儲局加息幅或需要超出目前5厘的預期，有50%機率要加息至6厘。

有一半機率要加息至6厘

聯儲局上月的點陣圖預測終端利率（Terminal Rate）會在5.1厘水平，戴蒙認為聯儲會將基準利率至5厘左右的預測有50%的正確概率，另一半的可能是央行不得不加到6厘。

他甚至認為利率升至6厘也未必足夠，因為以往的加息步伐有點慢，現時只是迎頭趕上，但主張先停一停來觀察去年加息的全部影響，直言「等三至六個月也不覺得有甚麼壞處」。

摩通仍處於招騁模式

在經濟方面，戴蒙重申美國消費強勁，但風險仍然存在，如俄烏戰爭及緊縮政策的影響。

對於高盛和摩根士丹利等華爾街同業出現裁員潮，但戴蒙表示摩根大通仍處於招聘模式，又指工資壓力已略有減弱。

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編輯：葉志偉