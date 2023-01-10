▲ 【加密貨幣】Coinbase擬再裁員兩成 涉約950人

加密貨幣平台Coinbase（美：COIN）周二（10日）計劃裁員約兩成員工，即約950人，去年6月已裁員18%；通過裁員後，料3月營運費用將按年下降25%，首季開支將介乎1.49億至1.63億美元，全年經調整EBITDA即少於5億美元。

Coinbase盤前跌2.4%，報37.35美元；較去年同期已跌近84%；在FTX倒閉後，加密貨幣市場一直動盪，Coinbase行政總裁Brian Armstrong指出，因業界參差，以致行業受壓，不排除日後將有更多企業倒閉；若不裁員將阻礙公司發展，短期內市場仍存恐慌情緒；除裁員外，公司亦有計劃削掉部分低成功率項目。

截至9月底，集團共約4700名員工，認證用戶約1.08億個，季度交易月1590億美元，平台共有1010億美元資產；收入5.76億美元，虧損5.45億美元。

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記者：宋佩恩