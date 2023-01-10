【中港通關】通關後首個實體美酒展　兩日吸逾百參展商兼600買家

香港國際美酒展(特別展)於昨、今兩日在港舉行，今年已踏入第十四屆，是防疫政策放寬及中港免檢疫通關後，首個實體舉辦的美酒盛會。貿發局市場推廣及買家事務副總監李嘉瑋表示，是次實體展反應正面，冀望能如期於11月再次舉辦相同實體展。



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據貿發局數據顯示，是次展覽有逾100間來自不同國家或地區的參展商專程來港參展；已預先登記的買家則有超過600位，以香港本地買家為主，亦有不少外國買家特意來港洽談業務。

日本展商親身到港搶市場

雖然規模不及疫情前，有上千國際參展商參展，但今次逾100間參展商也囊括中國白酒、清酒及手工精釀啤酒等含酒精飲料，當中來自日本的約30間參展商為數最多。

來自福岡縣的Katsuya Syuzo Partnership Company（Japan）是獲得日本國稅局及福岡縣政府支持的展商之一，特意派員來港為入場觀眾及買家介紹Honoka清淡易入口的清酒，以迎合喜好清淡酒味的年輕人及女性。

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中國酒代理：疫後銷售保持平穩發展

在香港銷售及開設貴州習酒等中國名酒專賣店的高陞國際貿易有限公司的業務副經理劉沛奕表示，仍看好中港免檢疫通關後，內地遊客及香港本地市場的購買潛力。他續指，防疫政策放寬後，將有更多來自全球各地的業界及零售買家到訪香港，親身了解各種類酒的品質。

除參觀展館外，買家及入場觀眾亦可參與貿發局多項活動，包括實體模式的參展商分享會及試酒會，讓業界人士進行深入交流。

香港精釀啤酒協會首次於香港國際美酒展亮相，多個會員於其展館展現出多款本地釀製的佳釀，其中香港啤酒有限公司的新世界啤酒添加了大量優質啤酒花品種，可見香港本地佳釀毫不遜色於其他產地的名酒。



記者：莫悠悠



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