【香港旅遊社】縱橫遊大股東袁士強、陳淑薇夫婦辭任執董　此前曾沽股套1132萬（第二版）

▲ 【香港旅遊社】縱橫遊再遭大股東袁氏家族沽7000萬股 套現1132萬

本港放寬出入境限制，刺激港人外遊意欲，但GEM上市縱橫遊 （08069） 近月除了遭大股東袁士強及陳淑薇夫婦與兒子袁振寧大手減持外，縱橫遊最新宣布，袁士強及陳淑薇夫婦將辭去執董職務。

縱橫遊周一（16日）宣布，大股東袁士強及陳淑薇將各自已辭去執行董事職務，即日起生效，縱橫遊稱，袁士強及陳淑薇須投放更多時間及努力進行其他事務，並確認彼與董事會之間並無意見分歧。

縱橫遊上周二（10日）發公告指，袁氏家族旗下縱橫遊投資控股在2022年12月23日至2023年1月10日期間公開市場沽出7000萬股或12.3%，套現1132萬元。

緊隨出售事項後，縱橫遊投資所持股份數目由1.82億股或32%減少至1.12億或19.68%， 因此， 縱橫遊投資不再為縱橫遊的控股股東，但將仍公司最大主要股東。縱橫遊預期，出售事項將不會對集團財務狀況或業務營運造成任何不利影響。

縱橫遊投資乃於英屬處女群島註冊成立，分別由陳淑薇、袁士強及袁振寧擁有68.02%、23.42%及8.56%。

（第二版加入陳淑薇、袁士強辭職）

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【旅遊業復甦】縱橫遊收購旅遊平台Guyguide 65%股權

【香港旅遊社】縱橫遊配售失敗後捲土重來 擬配股籌1630萬 配售價0.17元無折讓

記者：李哲毅