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【香港旅遊社】縱橫遊再遭大股東袁氏家族沽7000萬股　套現1132萬

股市 20:35 2023/01/10

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【香港旅遊社】縱橫遊再遭大股東袁氏家族沽7000萬股　套現1132萬

本港放寬出入境限制，刺激港人外遊意欲，然而GEM上市縱橫遊 （08069） 再遭大股東袁士強及陳淑薇夫婦與兒子袁振寧大手減持。縱橫遊發公告指，袁氏家族旗下縱橫遊投資控股在2022年12月23日至2023年1月10日期間公開市場沽出7000萬股或12.3%，套現1132萬元。

緊隨出售事項後，縱橫遊投資所持股份數目由1.82億股或32%減少至1.12億或19.68%， 因此， 縱橫遊投資不再為縱橫遊的控股股東，但將仍公司最大主要股東。縱橫遊預期，出售事項將不會對集團財務狀況或業務營運造成任何不利影響。

縱橫遊投資乃於英屬處女群島註冊成立，分別由縱橫遊執行董事陳淑薇、袁士強及袁振寧擁有68.02%、23.42%及8.56%。

相關文章：

【旅遊業復甦】縱橫遊收購旅遊平台Guyguide 65%股權

【香港旅遊社】縱橫遊配售失敗後捲土重來　擬配股籌1630萬　配售價0.17元無折讓

記者：李哲毅

港股 縱橫遊控股（08069） 縱橫遊 袁振寧
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