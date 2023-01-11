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【券商點睇】券商形容「有錢有地有人」 綠城中國具擴表能力

股樓投資 12:03 2023/01/11

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興證國際指出，綠城中國（03900）2022年公司累計合約銷售金額為3,003億元（人民幣，下同），按年下降約14%，對應全年銷售目標完成度為97%。其中，去年12月單月自投項目合約銷售金額為272億元，按年增長約12%。按2022年克而瑞操盤口徑銷售額，公司位列行業第4名，按年提升3位，行業佔位穩中有升。

【同場加映】青姐話：有貨又點？冇貨又點？

去年12月16日，公司獲中國銀行1.2億美元境外貸款，是公司與中國銀行簽署《戰略合作協議》以來雙方落地的首筆境外貸款業務。截至2022年底，公司獲得超過4,000億元綜合授信額度支持，融資渠道豐富且融資成本低。該行認為，公司流動性充裕，未來具備擴表能力。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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隨着多項重磅政策的落地，行業信心得到修復，國央企估值有望進一步提升。公司目前「有錢有地有人」，融資渠道暢通且融資成本創新低，拿地聚焦核心城市且盈利能力提高，管理層激勵充足。興證國際預計，公司將繼續保持優於行業平均的銷售去化表現，維持「買入」評級，目標價為20港元。

【同場加映】溫股知新：升勢放緩避不了 控制注碼最重要

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撰文：林衛

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綠城中國（03900） 目標價 買入 港股

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