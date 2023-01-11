【券商點睇】配股回購可轉換票據 嗶哩嗶哩優化長期負債

嗶哩嗶哩（09626）日前宣布發行1,534.4萬股美國存托股票（ADS），籌資4.089億美元，主要用途包括回購公司2026年12月到期的可轉換票據，回購本金總額為3.848億美元；剩餘所得款用作補充公司在去年第四季回購若干可轉換票據後的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。

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浙商證券指出，公司配股償債有助於降低公司長期負債水平，未來盈利能力回升降低現金流壓力。本次配股償債後，公司測算借款及負債總額將降至19億美元，2024年非通用會計準則（Non-GAAP）盈虧平衡較有可能實現，亦有利於降低未來現金流壓力。

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此外，近期防疫、房地產政策不斷優化，有望推動經濟復甦，預計廣告行業將明顯反彈。隨着整體廣告市場需求復甦，加上「Story模式」貢獻的增量廣告位，2023年公司廣告業務有望實現較大增長彈性。該行維持目標價242元及「買入」評級不變 。

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撰文：林衛