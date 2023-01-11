【券商點睇】元旦海南離島免稅數據亮眼 中免充分享受復常紅利

信達證券報告指，海南免稅市場率先復甦，中國中免（01880）競爭優勢顯著，有望營收利潤齊升。據海關披露，去年12月31日至今年1月2日海南離島免稅銷售額4.22億元（人民幣，下同），購物人次4.3萬，客單價達9,816元；其中三亞免稅銷售額3.8億元，購物人次4萬，客單價約9,500元。

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該行持續看好中免市佔率較高確定性。從項目增量來看，海口國際免稅城開業料釋放可觀增量，三亞鳳凰機場近期多品牌逐步開業，海棠灣一期2號地有望年內開業。從過往競爭格局來看，新進免稅商共享離島免稅紅利，不減中免行業龍頭地位。

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中免作為免稅行業龍頭，有望充分享受海外消費回流和免稅政策紅利，逐步兌現業績。信達證券預計，公司2022至2024年歸母淨利潤分別60.7億元、139.2億元及179.2億元，對應現價的估值約為77倍、34倍和26倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛