【商湯科技20】商湯科技20再與Sela合作利雅得季 打造AI+AR數字化平台

商湯科技(00020)宣布再度與沙特知名文旅賽事管理公司Sela合作，共同打造第三屆「利雅得季(Riyadh Season)」。此次利雅得季在沙地阿拉伯舉行，以「Beyond Imagination(超越想像)」為主題，包含15個風格迥異的主題區域，自去年10月開幕以來已累計吸引全球超過500萬名遊客。

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商湯科技為利雅得季提供創新的人工智能解決方案，打造AI+AR數字化、3D可視化的智慧管理平台，將人流、區域熱力結合業務類數據、綫上數據進行綜合分析，並對應地理位置直觀呈現，有效幫助營運者進行綜合調控、合理規劃、優化招商，同時降低管理成本，提升整體商業營運水平，並有效促進消費轉化，達到收入等業務目標。

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記者：張以正