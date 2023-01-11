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【商湯科技20】商湯科技20再與Sela合作利雅得季 打造AI+AR數字化平台

股樓投資 11:12 2023/01/11

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商湯科技(00020)宣布再度與沙特知名文旅賽事管理公司Sela合作，共同打造第三屆「利雅得季(Riyadh Season)」。此次利雅得季在沙地阿拉伯舉行，以「Beyond Imagination(超越想像)」為主題，包含15個風格迥異的主題區域，自去年10月開幕以來已累計吸引全球超過500萬名遊客。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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商湯科技為利雅得季提供創新的人工智能解決方案，打造AI+AR數字化、3D可視化的智慧管理平台，將人流、區域熱力結合業務類數據、綫上數據進行綜合分析，並對應地理位置直觀呈現，有效幫助營運者進行綜合調控、合理規劃、優化招商，同時降低管理成本，提升整體商業營運水平，並有效促進消費轉化，達到收入等業務目標。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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記者：張以正

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商湯－W（00020） 港股

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