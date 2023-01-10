  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 00:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抽水潮】華住酒店ADR發新股　集20億、每股ADR定價42美元

股市 22:43 2023/01/10

分享：

分享：

【抽水潮】華住酒店ADR發新股　集20億、每股定價42美元

連鎖酒店集團華住 （01179） （美：HTHT）公布，公開發售2.6億美元（折合約20.28億港元）ADR美國預托股份，每股ADR定價42美元（折合約327.6港元），每份ADR代表10股普通股，共發售6190萬股普通股，集團截至周二（10日）已發行在外股數共31.13億股，料將增至31.75億股。

是次承銷商為高盛及瑞銀，分別將有30天購股權，額外認購上限為3900萬美元（折合3.04億港元）ADR及92.85萬股ADR，禁售期為90日。華住指出，發售需視乎市場情況及其他條件而定，無法保證是次發售會否完成，有關註冊已於周二（10日）生效。

華住指出發售淨額將作疫後提升酒店組合及發展區域性經營模式資金、基礎建設、供應鏈、個人及企業客戶系統，以及一般營運用途。

相關文章：

【中概股】中通快遞擬明年5月轉港雙重主要上市　獲聯交所收悉確認

【中概股｜ 業績】知乎第三季經調整虧損2.5億人幣　毛利率跌至48.7%

記者：宋佩恩

港股 酒店 中國概念股 瑞銀 華住集團—S（01179） 華住酒店（美︰HTHT）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國小型企業樂觀指數跌至89.8　低於預期

下一篇文章

【新股IPO】華樂娛樂孖展獲超購逾4倍、淮北綠金獲輕微超購　一文看清孖展認購情況（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通關】南韓要求港澳航班只降仁川　港府：要求盡快撤銷相關限制　中國暫停簽發韓國公民赴華短期簽證
【中國通關】南韓要求港澳航班只降仁川　港府：要求盡快撤銷相關限制　中國暫停簽發韓國公民赴華短期簽證
【美股市況】鮑威爾未評利率前景　美滙指數下試103關　道指升143點　納指升0.8%（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾未評利率前景　美滙指數下試103關　道指升143點　納指升0.8%（不斷更新）
【中港通關】澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠
【中港通關】澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠
【恒指夜期+ADR】夜期升13點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升13點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款