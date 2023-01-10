【抽水潮】華住酒店ADR發新股　集20億、每股定價42美元

▲ 【抽水潮】華住酒店ADR發新股 集20億

連鎖酒店集團華住 （01179） （美：HTHT）公布，公開發售2.6億美元（折合約20.28億港元）ADR美國預托股份，每份ADR代表10股普通股，共發售619萬股，即每股定價42美元（折合約327.6港元），集團截至周二（10日）已發行在外股數共31.13億股，料將增至31.75億股。

是次承銷商為高盛及瑞銀，分別將有30天購股權，額外認購上限為3900萬美元（折合3.04億港元）ADR及92.85萬股，禁售期為90日。華住指出，發售需視乎市場情況及其他條件而定，無法保證是次發售會否完成，有關註冊已於周二（10日）生效。

華住指出發售淨額將作疫後提升酒店組合及發展區域性經營模式資金、基礎建設、供應鏈、個人及企業客戶系統，以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩