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【阿里巴巴9988】阿里巴巴9988與杭州市簽訂全面深化戰略合作協議 張勇：助力杭州實現雲計算、消費、全球化三大戰略

股樓投資 20:11 2023/01/10

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阿里巴巴(09988)與杭州市簽訂全面深化戰略合作協議，據內地媒體報道，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在製定中。上月，中央經濟工作會議要求支持平台企業在引領發展、創造就業及國際競爭中大顯身手，其後杭州市委十三屆三次全體(擴大)會議暨市委經濟工作會議提出，全力打好經濟翻身仗，杭州將精準高效實施「2+X」集成政策，X中就包括平台經濟專項政策包。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里將積極履行社會責任，以助力杭州數字之城建設為契機，深入實施雲計算、消費、全球化三大戰略，幫助創造就業，參與國際競爭，在加大科研投入、智能物聯產業生態建設、支持數字經濟新業態發展、助力共同富裕、辦好亞運會等方面與杭州同頻共振、深化合作，持續為杭州經濟社會發展貢獻力量。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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記者：張以正

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阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 港股

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