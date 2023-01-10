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【材•智論@iM網欄】智能看護機械人 照顧長者好幫手

名人薈萃 19:24 2023/01/10

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在科幻電影中，我們經常會看到未來世界有一些機械人看護，負責照顧長者或病人。在香港這個人口日趨高齡化的社會，我們多麼希望真的能有這些機械人，可以在家中幫忙照顧長者，或者在護老院支援，解決人手不足的問題。雖然這些夢想仍未實現，但實際上已經有AI系統能夠有效勝任相關的工作。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

港人生活繁忙，家中有長者的家庭，其成員多難以長時間在家陪伴照顧，不少長者更無奈地要過獨居生活。然而，長者的平衡力和視力大大衰退，若獨自在家中活動時，一旦於洗手間、廚房或客廳跌倒、暈倒而未能夠及時被發現，怠慢了救援，隨時演變成悲劇！

筆者公司團隊所開發的「AI緊急意外警報系統Fall Detection」，可以說是長者家庭或獨居長者的必備恩物。這套系統能實時偵測空間內有人/無人、長者的姿體動作是活躍/靜止、是坐下/跌倒等狀態，AI可以從中識別有否意外發生。當偵測到有人跌倒或暈倒，系統會在5秒之內發出長時間警報至家屬的智能電話或其他設備，以及時向長者提供支援，把握黃金15分鐘的救援時間。

那邊廂，本港許多護老院因為人手長期不足，護理員往往都要同時間照顧多位長者，令服務質素與關注程度大打折扣，長者的身體需要很易被忽略。針對這情況，我們團隊亦開發了一套「AI體感偵測系統Wake-up Care」，能夠全天候留意着長者的身體狀況。系統採用非接觸式的人性化設計，能偵測長者的心跳、體溫、呼吸和微小動態，並同時監察長者周邊範圍內的室內空氣質素（包括溫度、濕度和空氣污染指數等），而系統並無攝像鏡頭，尊重長者的私隱。

AI會利用收集得來的數據，分析長者的生命指數、在床狀態和睡眠質素等。一旦偵測到異常或緊急狀況，例如心跳和呼吸頻率異常，甚至是睡眠窒息，Wake-up Care AI系統會即時發送持續警報至已連接的智能手機和裝備，通知護理員向長者施予及時支援和關懷。護理員可隨時隨地在簡易的系統後台界面，查看長者的健康狀況。此套系統不但針對護老院環境設計，同時亦適合在長者家庭內使用。

這些AI系統，絕對可以說是未來世界機械人看護的前身。這些智能產品的普及化，能夠有效地幫助長者家庭、獨居長者以及護老機構，不單止是舒緩照顧上的壓力，更重要的是能在意外或關鍵時刻發揮作用、拯救生命，讓長者得到最好的保護。

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作者_黃志明（Eddy）簡介：

集寶建業有限公司創辦人

集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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撰文 : 黃志明（Eddy）

欄名 : 材智論

設計 公立醫院 人工智能 機械人

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