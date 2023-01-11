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【ET開市直擊】解讀內地新增貸款勝預期 車股、濠賭股攻防策略（歡迎觀眾問股）

股市 08:27 2023/01/11

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人行公布內地上月新增貸款達1.4萬億元人民幣，高於市場預期的1.2萬億元，彭博引述經濟學家分析，預計內地未來幾個月會保持「寬鬆的貨幣政策」，幫助經濟復蘇，人行數據對大市有何影響？内地股市升勢能否持續？内地去年12月乘用車市場零售銷售按年增加3%，車股周二炒上，遭減持的比亞迪 （01211） 亦升近3%；澳門周五起向港人推出車船票買一送一優惠，加上受惠於防疫政策放寬，濠賭股過去兩日造好，車股、濠賭股逆市抽升未來走勢如何？哪些股份仍有水位可追？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一剖析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼、霍耀堂

 

欄名 : ET開市直擊

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