安本：中國經濟持續增長有望成投資市場亮點 看好半導體板塊中的成熟製程及設備供應商

踏入新一年，在全球多個發達國家經濟陷入衰退之下，中國則有望獨善其身，經濟可逆行上升。安本首席經濟師及安本研究中心主管Jeremy Lawson預計，中國經濟有望持續增長，料將成為投資市場的亮點，長遠而言，估計中國未來的年均經濟增長介乎4至5%。當然，疫情肆虐全球3年，隨着中國在開放防疫限制之初會遇到一些挑戰，如因疫苗接種率未達標而令疫情反彈、部分地區醫療支援不足等，但相信隨着這些挑戰過去，壓抑多時的需求將會得到釋放，下半年經濟反彈料更見顯著。

▲ 安本首席經濟師及安本研究中心主管Jeremy Lawson

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不過，Lawson也提醒，一些影響到經濟增長上限的因素，如人均GDP低基數效應不再、政府的刺激措施相對以前變得更審慎、房地產市場經歷一段時期的低迷，以及人口急劇老化等種種因素，都不能忽視。

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另一邊廂，安本中國股票投資主管姚鴻耀表示，在不同的利好因素支持下，中資股仍可繼續反彈，加上現時股市的估值仍低於歷史水平，A股預測市盈率較15年長期平均值低約20%，可見估值仍有修復空間。與此同時，內地金融環境仍然利好，屬少數有望在今年繼續提供貨幣及財政刺激的經濟體，有利提振經濟增長及企業盈利。

▲ 安本中國股票投資主管姚鴻耀

但要留意，上半年疫情反彈或會導致股市波動，同時中國政府亦要管控房地產市場去槓桿的影響；此外，他認為中美關係是長期的挑戰，而這將推動中國實現產業自主，但亦因此，他看好半導體板塊中的成熟製程及設備供應商，料可受惠其中。

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記者：張以正